В Курганской, Свердловской и Тюменской областях ликвидированы все пожары, угрожавшие населенным пунктам

В МЧС сообщили о ликвидации всех ландшафтных пожаров, угрожавших населенных пунктам в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

"Подразделения МЧС России в настоящее время помогают специалистам авиалесохраны в тушении лесных пожаров в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, - говорится в Telegram-канале ведомства. - Все ландшафтные пожары, ранее угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы".

Ранее сегодня сообщалось, что в Тюменской и Свердловской областях снята угроза перехода огня с лесных пожаров на жилые дома.

За минувшие выходные дни в Свердловской области было возбуждено более 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров.