10 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новый зерновой коридор: поднятая для Китая целина и привет от Токаева

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор". Для России он представляется альтернативой черноморскому маршруту (в прошлом году у нас оказалось заблокировано 50 млн тонн урожая для экспорта), однако может оказаться, что в новом проекте куда более важной окажется роль Казахстана, нежели России.

Дело в том, что КНР уже давно в своей концепции Шёлкового пути интересуется освоением сельскохозяйственных земель Казахстана и других стран Центральной Азии — тех самых, которые в советское время были широко известны как целина.

В настоящее время в Центральной Азии насчитывается 38 млн га пахотных земель, на долю Казахстана приходится около 74% этого количества, или 28 млн га. В будущем общая площадь пахотных земель в регионе сможет достигнуть 60 млн га, а годовой урожай зерна — 225 млн тонн (у России 150 млн тонн в прошлом году). Для достижения этой цели предлагалось продвигать строительство зернохранилища в бассейне реки Ишим на севере Казахстана.

Для экспорта зерна пригодится создающаяся в рамках стратегии "Один пояс – один путь" транспортная инфраструктура: на территорию КНР сельскохозяйственную продукцию можно будет ввозить через КПП "Алашанькоу", а затем по транспортному коридору через пакистанский порт Гвадар в страны Южной Азии и Африки, которые сейчас сталкиваются с продовольственным дефицитом.

В России считают, что наш экспорт зерна тоже в накладе не останется, особенно на фоне текущего положения дел. Во-первых, потребности Китая в зерновых очень велики. Во-вторых, стоит вопрос и с качеством зерна — к поставляемой на экспорт продукции предъявляются очень жесткие требования, и, даже в случае, если странам Центральной Азии удастся выйти на запланированные объемы производства, то не факт, что зерно будет пригодно для экспорта.

Так что, можно сказать, что вопрос вызревал уже давно, а дальнейшая непредсказуемость черноморского пути заставила заняться им всерьез.

Теги: Новый зерновой коридор, Путин, целина, Китай


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