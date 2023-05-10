Украина заявила, что не планировала нападения на Москву в День Победы

Никаких атак на Москву 9 мая со стороны Украины не планировалось. Об этом в эфире телеканала "Рада" сегодня заявил спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, если бы украинские войска что-то хотели сделать в столице России, "мы бы этот эффект, безусловно, увидели". При этом, по словам Юсова, целью Украины являются военные объекты, о чем несколько раз уже упоминали публичные лица и военно-политическое руководство. "То, что касается… мероприятий – малоинтересно", - заявил представитель минобороны.

Напомним, что на праздновании Дня Победы в Москве присутствовали лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Ранее Mash писал, что 9 мая ВСУ безуспешно попытались атаковать Москву дроном UJ-22 Airborne. По информации Telegram-канала, беспилотник был сбит примерно в 175 километрах от столицы над селом Перемышль Калужской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не получал от правоохранителей сообщений о попытках атаковать Москву 9 мая.