10 Мая 2023
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Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Грузия даст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, не попавшим под санкции

Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям. Об этом заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов пока не поступало.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин снял запреты на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. В Минтрансе сообщили о планах еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. По данным АТОР, первые туры в Грузию могут состояться уже в мае.

Теги: грузия, российские авиакомпании, прямые рейсы


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