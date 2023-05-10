В Германии прошли показы фильма Евгения Пригожина «Ржев»

Перед 9 мая на кладбище в Лейпциге привели в порядок могилы солдат Красной армии. В День Победы сюда возложили много венков с немецкими надписями Wir vergessen nicht! («Мы не забудем!»). А совместный показ фильма Евгения Пригожина «Ржев» стал одним из главных праздничных мероприятий нескольких немецких городов.

Восточное кладбище Лейпцига стало финишной чертой для многих советских солдат и офицеров. Городская мэрия и Генеральное консульство Российской Федерации ухаживают за их могилами вот уже долгие годы. И даже сложности взаимоотношений двух стран последнего времени не повлияли на заведённые традиции. В этом году до праздника Победы на кладбище успели проложить трубы для поливки цветов на красноармейских могилах. Этой весной местные жители вышли на субботник и навели порядок на захоронениях, чтобы 9 мая со спокойным сердцем в торжественной обстановке возложить на них цветы и венки. Последние зачастую были украшены надписями: Wir vergessen nicht! («Мы не забудем!»).

Главным культурным событием в День победы в Лейпциге стал совместный показ военной драмы «Ржев», снятой по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Кино удалось экранизировать благодаря настойчивости внука одного из персонажей повести – петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Его дед Евгений Ильич Пригожин в 40-х годах командовал ротой и чудом остался жив подо Ржевом. При этом фильм нельзя считать посвящением одному-единственному бойцу, он рассказывает исключительно о массовом подвиге советских людей.

В картине даже нет ярко выраженных главных героев, монолитной выглядит череда мужчин, вставших на пути нацистской армады. Фильм посвящён событиям Ржевской битвы, но весь масштаб тех сражений авторы не стали даже пытаться уложить в одной истории. Лента охватывает всего одни сутки из жизни красноармейцев, когда они смогли выбить фашистов из русской деревни, но вот удержать населённый пункт у них уже не получилось. Картина стала одной из немногих отечественных, где немцам как таковым совершенно не уделяется экранного времени. Здесь они просто зловещие фигуры, с которыми приходится воевать советским солдатам. Но даже не давая нашим врагам ни слова, режиссёр Игорь Копылов смог нарисовать ужасающую картину: оккупанты вырезали всех детей, женщин и стариков в деревне, чтобы не отвлекаться на них во время боёв. Во «Ржеве» умело переплетаются самопожертвование и осторожность, хитрость и простота, задушевность и грубая неотёсанность. Ротный готов поручиться за своего бойца, у которого нашли немецкую листовку, но для молодого «особиста» даже веское слово опытного офицера ничего не стоит, он требует расстрела перед строем, не понимая, что для людей, которые несколько минут назад смотрели в лицо смерти, их боевой товарищ куда ценнее, чем случайный командированный, который вполне может и не вернуться в тыл, учитывая густоту вражеских обстрелов.

«Ржев» сразу после премьеры в 2019 году в России год снискал восторженные отзывы критиков и зрителей, так как более реалистичного военного кино в стране не снимали. Понравилась лента и Германии. Ещё до показа в Лейпциге, её демонстрировали в Русском доме в Берлине.