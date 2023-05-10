10 Мая 2023
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Суд взыскал 192 млрд рублей долга по налогам с бывшего владельца банка "Югра" Хотина

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании более 192 миллиардов рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка "Югра" Алексея Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также нефтяной компании "Русь-ойл".

Как сообщили ТАСС в суде, с Хотина как бенефициара АО "Русь-ойл" "взыскан в пользу РФ причиненный вред, выраженный в неуплате налогов, в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-ойл".

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле 2019 г. под домашний арест отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Причина – уголовное дело, возбужденное по факту хищения денег банка. Позже было возбуждено новое дело, оно касается растраты 283 млрд руб.принадлежащих банку. Сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Обвинение в окончательной редакции в растрате в особо крупном размере предъявлено Алексею Хотину, бывшим президенту кредитной организации Алексею Нефедову, председателю правления банка Дмитрию Шиляеву и директору столичного филиала "Югры" Нине Черновой.

Теги: хотин, банк югра, налоги, клячин, русь-ойл


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