10 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.

Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно.

На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

В марте е юрист международной правозащитной группы "Агора Павел Чиков не исключил, что указ президента о военных сборах в 2023 году, возможно, уже принят, хотя и официально не опубликован. Но власти уже как минимум одного региона – республики Марий Эл – сослались на этот документ, объявляя о рассылке повесток в военкоматы. При этом военные сборы могут проводиться только на основании указа президента, который издается в начале каждого года.

Теги: путин, указ, военные сборы


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