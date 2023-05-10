10 Мая 2023
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Общество В России
Фото: youtube.com/watch?v=Qz8Vhck80o8/ скрин

Розенбаум призвал "включить заднюю" по делу режиссера Евгении Беркович

Народный артист России Александр Розенбаум вступился за режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Женщин отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Им вменяют в вину постановку спектакля "Финист Ясный Сокол" о женщинах, познакомившихся в сети с представителями радикального ислама и уехавшими ради таких мужчин в Сирию.

Розенбаум во время концерта в Санкт-Петербурге призвал в деле Беркович "включить заднюю".

"Мы понимаем, что кому-то захотелось, но мы же умные люди, у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи... В кандалах двух девушек. <...> Я считаю, что переборщили сильно. Пора заднюю включать", - сказал артист.

Он вспомнил в связи с делом Беркович фильм Веры Глаголевой "Одна война" о женщинах, которые родили от немцев во время оккупации: "Я никогда не мог, и никто бы из вас не мог представить, что Веру бы притянули за оправдание фашизма".

Стоит отметить, что в 2022 году спектакль победил в двух номинациях на театральной премии "Золотая маска" — за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы (а номинирован был по четырем позициям).

Теги: александр розенбаум, евгения беркович, уголовное дело


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