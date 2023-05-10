10 Мая 2023
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: &quot;Газпром нефть&quot;

"Газпром нефть" построила первое здание в Заполярье с помощью 3D-печати

"Газпром нефть" первой воспользовалась методом 3D-печати для строительства нового здания за Полярным кругом. Оно появилось в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа и предназначено для отдыха сотрудников производственной базы "Газпромнефть-Снабжения", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Строительство с использованием 3D-технологий заняло в 1,5 раза меньше времени и обошлось примерно на 30% дешевле традиционных способов.

"Технологии 3D-печати дают возможность сделать строительство и эксплуатацию зданий более экологичными, повысить скорость возведения производственных объектов и при этом снизить расходы. Несмотря на свою футуристичность, здание органично вписалось в природный ландшафт Обского причала", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Снабжение" Дмитрий Потапов.

"Газпром нефть" построила первое здание в Заполярье с помощью 3D-печати(2023)|Фото: "Газпром нефть"

Здание, возведенное на заранее установленном фундаменте, было создано из пенобетона. В ходе строительства использовался 3D-принтер российского производства. Благодаря высокоэффективным материалам, здание оптимизировано с точки зрения энергопотребления. Весной и осенью дополнительное отопление не требуется, для зимнего сезона установлена система электрического отопления.

С использованием 3D-технологии напечатаны не только стены, но также мебель и элементы декора. Внутри помещение украшено рисунками с орнаментами коренных народов Севера.

В дальнейшем "Газпром нефть" видит перспективы в использовании строительной 3D-печати, в том числе в арктических регионах.

Теги: Газпром нефть, 3Д-печать, здание


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