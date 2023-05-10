Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ на $600 млн до 2024 года, - Reuters

Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ в размере $600 млн до 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Всего на следующий год может быть перенесено платежей на сумму до $4 млрд.

Источники также заявили, что Турция может отсрочить платежи за российский газ в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.

На прошлой неделе стало известно, что Турция договорилась с "Газпромом" о рассрочке платежей за поставку газа. Причиной стал резкий рост цен на голубое топливо, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Отсрочка предоставлена на выплату $20 млрд – выплаты состоятся уже после выборов президента Турции в середине мая.