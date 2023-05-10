Синоптики пообещали Среднему Уралу минусовую температуру

Ближайшие ночи у жителей Среднего Урала будут холодными. Синоптики обещают, что столбик термометра опустится ниже нуля уже ночью 11 мая.

"Ночью 11-13 мая местами в Свердловской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°", - говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

При этом, с 10 по 13 мая местами в регионе все еще сохраняется высокая пожарная опасность - 4 класс горимости леса по региональной шкале. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность и 5 класс горимости леса по региональной шкале.

Напомним, что по данным синоптика Алексея Пулина, 9 мая этого года установлен новый погодный рекорд: среднесуточная температура составила всего плюс 6-4 градуса, что сделало вчерашний день самым холодным Днем Победы в Екатеринбурге с 2015 года.