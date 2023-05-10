10 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Североуральске подростка избили и сняли расправу на видео

В Североуральске разбираются в обстоятельствах жестокого избиения подростка. Расправу снимали на камеру.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, известно, что когда 15-летний юноша проходил с одноклассницей возле местного бассейна "Нептун", его окликнула группа молодых людей. Затем один из них включил камеру на телефоне и начал снимать видео, а второй подросток подскочил и ударил потерпевшего. В итоге парень получил травму уха, в том числе барабанной перепонки.

В прокуратуре намерены дать оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Отдельно будет дана правовая оценка действиям чиновников органов системы профилактики по предупреждению совершения преступлений подростками.

Кроме этого, свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в областном СКР, инцидент произошел 9 мая. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью юноши. По итогам проверки может быть поднят вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: Североуральск, подросток, избили, прокуратура, СК


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