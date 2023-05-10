10 Мая 2023
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Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюменской области снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров

В Тюменской области снята угроза населенным пунктам от лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в МЧС России.

В Тюменской области работают самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. Только за прошедшие сутки авиацией было проведено свыше 360 сбросов воды. Задействованы аэромобильные группировки МЧС России из Республики Татарстан, Оренбургской и Самарской областей. Всего на тушение привлечено более 1,2 тыс. человек и 214 единиц техники.

В Информационном центре правительства Тюменской области озвучили также ряд решений, цель которых - помочь погорельцам. В частности, сотрудники Госавтоинспекции окажут содействие в оказании госуслуг людям, пострадавшим в пожарах и утратившим документы на право управление транспортом и регистрационные документы на транспорт.

Пожар на ул. Новая в селе Салаирка Тюменского муниципального района (2023)|Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Власти напоминают, что при восстановлении указанных документов, с граждан, пострадавших от природных пожаров, государственная пошлина не взимается.

Для оперативного информирования граждан по оказанию госуслуг и оказанию содействия работает горячая линия: 8(3452)794-637.

Кроме того, помощь в демонтаже и вывозе мусора жителям региона, чьи дома и иные строения пострадали из-за природных пожаров, оказывается бесплатно. После того, как профильные службы закончат работу и оформят все акты, гражданам (физическим лицам) нужно обратиться в орган местного самоуправления района.

Теги: пожар, угроза населенным пунктам, мчс


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