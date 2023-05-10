СМИ: Герману Грефу продлят контракт в Сбере еще на четыре года

Герман Греф останется председателем правления Сбербанка еще на четыре ближайших года – с ним продлят контракт, пишет Frank Media со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Участники рынка также не сомневаются, что Грефа оставят во главе крупнейшего российского банка.

В марте Греф не стал отвечать на вопрос о том, останется ли он во главе Сбера на новый срок. Тогда он заметил, что вопрос не актуален и в повестке дня не стоит.

Греф возглавляет банк с конца 2007 года. Последний раз его полномочия продлевались в мае 2019 года, тогда это делали акционеры банка, а контрольный пакет принадлежал ЦБ. Однако с тех пор контроль перешел к Минфину, а опция избрания президента — к наблюдательному совету, отмечает издание.