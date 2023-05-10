10 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев в ответ на "переименование" Калининграда предложил новое название Польши

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о "переименовании" Польшей Калининграда в Крулевец. Он предложил свои варианты названий польских городов, а саму страну предложил именовать "Варшавское герцогство или Царство Польское в составе РФ как преемницы Российской империи". Польские русофобы, написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter, хотят научить всех истории.

"Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau. Никакого Гданьска. Только Danzig. Никакого Щецина. Только Stettin. Никакой Познани. Только Posin. Никакого Вроцлава. Только Breslau", - цитирует РИА Новости Медведева.

Список можно продолжать долго, полагает экс-президент России.

"И, конечно, никакой Польши. Только Варшавское герцогство или Царство Польское в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, ПОльша, Калининград


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Ранее 10.05.2023 15:19 Мск Власти Польши "переименовали" Калининград в Крулевец

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