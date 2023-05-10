В Тюмени водитель маршрутки спровоцировал массовое ДТП

В Тюмени водитель маршрутки устроил массовое ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел на перекрестке ул. Дамбовской и Губкина. По предварительной информации, водитель маршрутного такси отвлекся от движения, въехал в стоящие автомобили.

К счастью, обошлось без жертв. Травмы получил только 22-летний пассажир маршрутки. Сообщается, что у него ушибы. Затруднений в движении нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.