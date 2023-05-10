Вьетнам введет обязательную идентификацию при пользовании соцсетями

Вьетнам введет обязательную идентификацию пользователей интернета при входе в соцсети – как местные, так и иностранные. Таким образом власти хотят обуздать онлайн-мошенничество, сообщают вьетнамские государственные СМИ.

Предполагается, что ограничение в виде поправки к закону о телекоммуникациях, будет принято к концу этого года. Силовики смогут выслеживать нарушителей, использующих соцсети для преступлений.

При этом власти пока не определились, что будет с неверифицированными учетными записями на иностранных платформах, таких как TikTok и YouTube.