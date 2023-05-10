10 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Число покусанных клещами свердловчан увеличилось в 1,5 раза

По состоянию на 10 мая 2023 года в Свердловской области зарегистрировано 4 тысячи 955 пострадавших от присасывания клещей. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
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По данным ведомства, это в 1,5 раза выше аналогичного периода 2022 года и в 1,23 раза выше среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших – 1 тысяча 122 ребенка. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципалитетах Среднего Урала. Наибольшее количество пострадавших (превышение среднеобластного показателя в 1,5 раза и более) – в Алапаевском, Байкаловском и Слободо-Туринском районах; Артинском, Ачитском, Пышминском, Талицком, Тугулымском городских округах; Каменске-Уральском, Ирбите, Алапаевске и Дегтярске.

В Екатеринбурге зарегистрирована 1 тысяча 658 человек, пострадавших от клещей. Это 33,5% от всех покусанных жителей региона.

На сегодняшний день в медорганизации области с предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано шесть человек. С диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализировано 37 человек.

Напомним, что в этом году клещи начали кусать свердловчан в конце марта.

Теги: клещи, Свердловская область, Роспотребнадзор


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