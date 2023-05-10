Председатель Тюменской областной думы поручил депутатам оказывать помощь погорельцам

10 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: ГИБДД Тюменской области

Председатель Тюменской областной думы поручил депутатам оказывать помощь погорельцам

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поставил перед депутатским корпусом задачу – максимально включиться в помощь пострадавшим от пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

"От пожаров уже пострадало несколько населенных пунктов Тюменского района, пожары зафиксированы в ряде районов. Сейчас важно помочь людям, лишившимся крова или части имущества. Предлагаю каждому депутату взять шефство над семьями погорельцев, а также принять самое деятельное участие в работе областного штаба помощи, пострадавшим от огня", - подчеркнул он.

Накануне Фуат Сайфитдинов и его первый заместитель Андрей Артюхов побывали в селе Успенка, где встретились с одной из пострадавших семей и обсудили меры оперативной поддержки. Депутаты облдумы уже оказывают помощь пострадавшим: Оксана Величко взяла шефство над семьями из Салаирки, Александр Анохин помогает жителям Нижней Тавды, Владимир Ульянов держит связь с жителями Сорокинского, Абатского, Викуловского районов.

По данным Информационного центра правительства Тюменской области на 10 мая, в регионе действуют 12 лесных пожаров на площади 5 263 га, шесть из них общей площадью 2 079 га локализованы. За текущие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 2 928 га.

Также в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 900 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются 1 278 человек, используется 214 единиц техники. С огнем борются 40 военнослужащих и инженерная техника ТВВИКУ, подразделения пожарной охраны МЧС России.

9 мая для оказания помощи в ликвидации природных пожаров в регион прибыли 25 пожарных-десантников из Архангельской области.

Продолжается активное использование авиации. Используются 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. В течение суток произведены 363 слива воды общим объемом 2 517 тонн.

Теги: погорельцы, лесные пожары, природные пожары, депутаты, помощь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.05.2023 09:36 Мск Причина смога в Тюмени - пожары в Свердловской области
Ранее 10.05.2023 08:40 Мск Тюмень вновь накрыло смогом от лесных пожаров
Ранее 08.05.2023 21:18 Мск В Тюменскую область тушить пожары летят пожарные-десантники из Архангельска
Ранее 08.05.2023 09:05 Мск В Тюменской области во время тушения лесного пожара погиб человек
Ранее 07.05.2023 19:37 Мск В Тюменской области перекрыты три километра трассы Тюмень - Омск
Ранее 07.05.2023 19:05 Мск В Тюменской области из-за пожаров введен режим ЧС
Ранее 07.05.2023 14:54 Мск В тюменской деревне пожар в жилом доме перекинулся на другие строения
Ранее 07.05.2023 14:20 Мск В городских лесах Тюмени запретили разводить огонь
Ранее 07.05.2023 10:00 Мск Природные пожары не угрожают населенным пунктам Тюменского района, - власти
Ранее 06.05.2023 14:58 Мск Пожар в Успенке повредил уже четыре жилых дома
Ранее 06.05.2023 14:01 Мск В Тюменской области эвакуируют жителей деревень
Ранее 06.05.2023 09:48 Мск В Тюменском районе ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Ранее 05.05.2023 20:29 Мск Александр Моор встретился с жителями села Успенка, дома которых пострадали из-за пожара
Ранее 05.05.2023 15:15 Мск Эвакуированных из психоневрологического дома-интерната в Успенке детей разместят в другом учреждении
Ранее 05.05.2023 13:08 Мск Глава администрации Тюменского района спрогнозировала возможное ухудшение ситуации вблизи села Успенское
Ранее 05.05.2023 12:05 Мск Погорельцы из села Успенка могут получить матвыплату в связи с утратой предметов первой необходимости
Ранее 05.05.2023 09:29 Мск Прокуратура Тюменской области проверит причины распространения пожара на село Успенка
Ранее 05.05.2023 08:11 Мск В Тюменском районе продолжаются работы по ликвидации пожара
Ранее 04.05.2023 19:59 Мск Огонь в селе Успенка может перейти на еще четыре населенных пункта
Ранее 04.05.2023 19:37 Мск Эвакуированные жители горящего села Успенка расположатся в микрорайоне Молодежный
Ранее 04.05.2023 19:13 Мск Огонь бушует в тюменском селе Успенка. Из домов эвакуируют людей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети