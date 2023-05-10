Председатель Тюменской областной думы поручил депутатам оказывать помощь погорельцам

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поставил перед депутатским корпусом задачу – максимально включиться в помощь пострадавшим от пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

"От пожаров уже пострадало несколько населенных пунктов Тюменского района, пожары зафиксированы в ряде районов. Сейчас важно помочь людям, лишившимся крова или части имущества. Предлагаю каждому депутату взять шефство над семьями погорельцев, а также принять самое деятельное участие в работе областного штаба помощи, пострадавшим от огня", - подчеркнул он.

Накануне Фуат Сайфитдинов и его первый заместитель Андрей Артюхов побывали в селе Успенка, где встретились с одной из пострадавших семей и обсудили меры оперативной поддержки. Депутаты облдумы уже оказывают помощь пострадавшим: Оксана Величко взяла шефство над семьями из Салаирки, Александр Анохин помогает жителям Нижней Тавды, Владимир Ульянов держит связь с жителями Сорокинского, Абатского, Викуловского районов.

По данным Информационного центра правительства Тюменской области на 10 мая, в регионе действуют 12 лесных пожаров на площади 5 263 га, шесть из них общей площадью 2 079 га локализованы. За текущие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 2 928 га.

Также в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 900 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются 1 278 человек, используется 214 единиц техники. С огнем борются 40 военнослужащих и инженерная техника ТВВИКУ, подразделения пожарной охраны МЧС России.

9 мая для оказания помощи в ликвидации природных пожаров в регион прибыли 25 пожарных-десантников из Архангельской области.

Продолжается активное использование авиации. Используются 6 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. В течение суток произведены 363 слива воды общим объемом 2 517 тонн.