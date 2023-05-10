МЧС: Пожары в Свердловской и Тюменской областях больше не угрожают местным поселениям

Жители населенных пунктов Свердловской и Тюменской областей могут выдохнуть - угрозу перехода огня с лесных пожаров на жилые дома в регионах сняли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На сегодняшний день в тушении пожаров на Среднем Урале задействовано четыре вертолета МИ-8, а также самолеты БЕ-200 и ИЛ-76.

В Тюменской области на случай ЧП уже подготовлено 11 пунктов временного размещения, которые способны вместить в себя 1,5 тыс. погорельцев. В тушении также задействовано 214 единиц техники, среди которой самолет Ил-76 МЧС и 4 вертолета.

Напомним, сегодня полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время совещания с ГФИ назвал меры, которые должны выполнять власти регионов для подготовки к пожароопасному периоду.