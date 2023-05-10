В Швейцарии назвали возможным использование активов ЦБ РФ для восстановления Украины

Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины.

"На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно", — заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии также заблокировало российские активы на сумму $8,1 млрд в рамках санкций. Кроме того, власти заморозили 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах. Относительно этих активов позиция Швейцарии не изменилась, подчеркнул Майенфиш. "Нет никаких юридических оснований, позволяющих нам работать по этому вопросу", — сказал он.