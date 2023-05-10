10 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Власти Польши "переименовали" Калининград в Крулевец

Власти Польши переименовали российский город Калининград в Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала использовать польское название города - Królewiec (Крулевец). Переименованию подлежит и название "Калининградская область".

Комиссия сочла, что "русское название этого города - искусственное наименование, не связанное ни с городом, ни с регионом".

Власти Польши полагают, что у жителей этой страны российское название города ассоциируется с Михаилом Калининым, "ответственным за решение о массовом убийстве поляков".

"Каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие, на своем языке, но она не должна быть вынуждена использовать неприемлемые имена на своем языке", - заявила комиссия.

Постановление комиссии вступило в силу 9 мая.

С момента основания в середине XIII века и до 1946 года город носил название Кёнигсберг.

 

Теги: калининград, польша, крулевец, переименование


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