Власти Польши "переименовали" Калининград в Крулевец
Власти Польши переименовали российский город Калининград в Крулевец. Комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала использовать польское название города - Królewiec (Крулевец). Переименованию подлежит и название "Калининградская область".
Комиссия сочла, что "русское название этого города - искусственное наименование, не связанное ни с городом, ни с регионом".
Власти Польши полагают, что у жителей этой страны российское название города ассоциируется с Михаилом Калининым, "ответственным за решение о массовом убийстве поляков".
"Каждая страна имеет право использовать традиционные названия, составляющие ее культурное наследие, на своем языке, но она не должна быть вынуждена использовать неприемлемые имена на своем языке", - заявила комиссия.
Постановление комиссии вступило в силу 9 мая.
С момента основания в середине XIII века и до 1946 года город носил название Кёнигсберг.