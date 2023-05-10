Полицейские задержали подростков-блогеров, пытавшихся выпить в грузовом поезде ради контента

Транспортные полицейские сняли с грузового поезда четырех подростков, пытавшихся попутешествовать под пиво. Задержание прошло на станции Екатеринбург-Сортировочный. У группы путешественников был пакет с алкоголем и закусками.

Обнаружить безбилетников удалось благодаря камерам видеонаблюдения 5 мая в 05.40. После этого на место выехали оперуполномоченные подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а также инспекторы ПДН из линейного отдела МВД России на ст. Екатеринбург-Пассажирский. На месте обнаружили 15-летнюю и 17-летнего школьников, а также 19-летних парня и девушку. Несовершеннолетние обучаются в одной из ближайших школ. При этом все задержанные ранее не состояли на учете и воспитываются в благополучных семьях.

Подростки рассказали, что давно продумали нюансы путешествия, которое должно было подарить им интересный контент для соцсетей. Они дождались теплой погоды, закупили алкоголь, взяли из дома коврик, чтобы не сидеть на голом полу, а с наступлением темноты пробрались на станцию Электродепо и сели в первый попавшийся грузовой вагон.

"Куда идет поезд, с какой скоростью он может двигаться, где и как часто будет делать остановки, друзья, со свойственной их возрасту опрометчивостью, не задумывались. Не подумали они и о том, какой опасностью грозила бы их жизни и здоровью такая поездка, если бы поезд набрал крейсерскую скорость на протяженном перегоне", - отметили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Путешествие продлилось всего час, за который поезд успел проехать 4 км. Инспекторы ПДН составили административные протоколы по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ в отношении всей компании, за исключением восьмиклассницы, которая не достигла возраста привлечения к административной ответственности. В отношении 17-летнего школьника также составлен протокол по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ, поскольку тот успел выпить принесенное пиво.

Несовершеннолетних передали родителям, с которыми также провели профилактическую беседу, напомнив об их обязательствах. Решается вопрос о привлечении опекунов к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.