Автомобильное движение на мосту через Белый Ильмень в Астраханской области запустили в обе стороны

Ремонтные работы моста, который соединяет Володарский и Красноярский районы с Астраханью, завершены. Движение транспорта открыто в обе стороны. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, мостовики восстановили проезжую часть по всей ширине дорожного полотна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, подрядчик работал в круглосуточном режиме. Теперь местные жители смогут без труда добираться в Астрахань через Белоильменский мост.

Заместитель председателя Правительства Астраханской области Денис Афанасьев отметил, в октябре 2022 года был заключен контракт с новой подрядной организацией, так как предыдущая не справилась с работой и стала банкротом. Уже в апреле на мосту и тротуарах уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки и нанесли разметку, появилось ограждение, судовая сигнализация и наружное освещение.

Через Белоильменский мост следует часть транспортного потока из Казахстана. Это один из крупнейших объектов Астраханской области. Его длина - 542 метра, протяженность строительного участка с подходами – более километра. В соответствии с контрактом, ремонт подрядчик должен был завершить к концу июля этого года, однако выполнил работы с опережением на два месяца.

По поручению губернатора Игоря Бабушкина, в течение недели в порядок приведут подмостовую зону, предстоит убрать весь строительный мусор.