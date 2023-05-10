10 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Автомобильное движение на мосту через Белый Ильмень в Астраханской области запустили в обе стороны

Ремонтные работы моста, который соединяет Володарский и Красноярский районы с Астраханью, завершены. Движение транспорта открыто в обе стороны. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, мостовики восстановили проезжую часть по всей ширине дорожного полотна.

автомобильный мост(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, подрядчик работал в круглосуточном режиме. Теперь местные жители смогут без труда добираться в Астрахань через Белоильменский мост. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Заместитель председателя Правительства Астраханской области Денис Афанасьев отметил, в октябре 2022 года был заключен контракт с новой подрядной организацией, так как предыдущая не справилась с работой и стала банкротом. Уже в апреле на мосту и тротуарах уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки и нанесли разметку, появилось ограждение, судовая сигнализация и наружное освещение. 

капитальный ремонт моста, проект(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Через Белоильменский мост следует часть транспортного потока из Казахстана. Это один из крупнейших объектов Астраханской области. Его длина - 542 метра, протяженность строительного участка с подходами – более километра. В соответствии с контрактом, ремонт подрядчик должен был завершить к концу июля этого года, однако выполнил работы с опережением на два месяца. 

автомобильный мост(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

По поручению губернатора Игоря Бабушкина, в течение недели в порядок приведут подмостовую зону, предстоит убрать весь строительный мусор.

автомобильный мост(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

 

Теги: мостовой переход, проезжая часть, движение транспорта, игорь бабушкин


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