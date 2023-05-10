Иностранная бытовая техника подорожает из-за поставок в обход Казахстана

Стоимость иностранной бытовой техники увеличится на 10-12% из-за ужесточения контроля поставок электроники правительством Казахстана, сообщает "Коммерсантъ".

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сообщил, что компания уже снизила закупки техники LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов, основные поставки которых шли из Казахстана и Узбекистана, где налажено их производство. Отмечается, что закупать подобную технику в новых ценовых условиях становится нерентабельно.

По данным издания, дистрибуторы начали менять страну ввоза на Китай, Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты, что увеличивает стоимость конечной продукции.

В целом, как считает источник "Ъ" среди дистрибуторов, запрет транзита может привести к тому, что товары мировых брендов станет невыгодно возить параллельным импортом. Российским потребителям останутся китайские товары, которые поставляются в Россию официально, либо отечественные бренды.

В апреле сообщалось, что цены на крупную бытовую технику в России поднялись в среднем на 8-10%. Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая. Участники рынка заявляли, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара.