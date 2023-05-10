Якушев призвал регионы заняться организацией минерализованных полос

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев во время совещания с ГФИ назвал меры, которые должны выполнять власти регионов для подготовки к пожароопасному периоду.

По его словам, череда серьёзных возгораний, с которыми на минувшей неделе столкнулись жители Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, требует повышенного внимания к профилактике подобных происшествий.

Сейчас первоочередная задача – локализовать и ликвидировать действующие пожары. Но дальше предстоит провести масштабную работу над ошибками и устранить все недоработки, которые были допущены при подготовке к пожароопасному периоду.

Прежде всего, это организация минерализованных полос, уборка сухой травы, расчистка пожарных проездов в населённых пунктах и придомовых территорий от мусора, легковоспламеняющихся строительных материалов и так далее.

По его словам, для этой работы не нужны серьёзные финансовые затраты. Она требует активизации организационных ресурсов, работы с жителями, с сельхозтоваропроизводителями и предпринимателями, принципиально важно вести такую работу системно и непрерывно.

Как подчеркнул Владимир Якушев, в вопросах пожарной безопасности не бывает мелочей, и властям регионов нужно добиваться чёткого исполнения всех профилактических требований.