В Екатеринбурге из-за закрытия улицы на Уралмаше перестанет ходить троллейбус №30

Из-за работ "Екатеринбургской теплосетевой компании" на Уралмаше закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Победы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто от улицы Индустрии до улицы Ильича. Ограничения продлятся с 19 мая по 15 октября 2023 года. Как пояснили в мэрии, на данном участке будут проводиться работы по ремонту тепломагистрали. Из-за этого троллейбус, следующий по маршруту №30, перестанет ходить.

Что касается автомобилей, то они смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей. Специалисты просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, также в Екатеринбурге до конца лета закроют съезд с улицы Комсомольской на Хрустальную.