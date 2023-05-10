Пенсионеру из Первоуральска грозит психбольница после убийства своего знакомого

Жителя поселка Ельничный городского округа Первоуральск могут поместить в психбольницу за убийство собутыльника. Пенсионер 70-ти лет якобы зарубил знакомого топором, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, 20 января текущего года мужчина распивал спиртное со знакомым, после чего тот стал нелестно отзываться о покойной супруге пенсионера. В результате между собутыльниками несколько раз возникала драка, после каждой из которых они мирились и снова садились за стол. В какой-то момент хозяин дома взял топор и нанес не менее 10 ударов гостю в область головы, от чего тот скончался на месте. Затем пенсионер вытащил тело во двор и позвонил в "скорую" и полицию. Им он рассказал, что нашел труп во время прогулки и перетащил во двор, чтобы то не разодрали собаки.

"Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина, совершивший общественно-опасное деяние, страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, в этой связи показано применение к нему принудительной меры медицинского характера", - сообщает прокуратура.

Ведомство уже направило материалы уголовного дела в Первоуральский городской суд для рассмотрения данного вопроса.