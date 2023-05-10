В Бурятии бюст погибшего на СВО военного открыли под музыку из фильма "Голодные игры"

В бурятском городе Кяхта в выходные открыли бюст погибшему Герою России Дмитрию Фаршиневу под музыку из фильма "Голодные игры".

На церемонии собрались представители местных и республиканских властей, юнармейцы, жители города, военнослужащие и пр. Открывали памятник мама погибшего военного и первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин.

Как отмечает Telegram-канал "Расстрига", ткань с бюста сдернули под звуки композиции "Horn of Plenty", это гимн Панема – выдуманного антиутопического государства, в котором бедных молодых людей вынуждают убивать друг друга в рамках реалити-шоу.