10 Мая 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

В Бурятии бюст погибшего на СВО военного открыли под музыку из фильма "Голодные игры"

В бурятском городе Кяхта в выходные открыли бюст погибшему Герою России Дмитрию Фаршиневу под музыку из фильма "Голодные игры".
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На церемонии собрались представители местных и республиканских властей, юнармейцы, жители города, военнослужащие и пр. Открывали памятник мама погибшего военного и первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин.

Как отмечает Telegram-канал "Расстрига", ткань с бюста сдернули под звуки композиции "Horn of Plenty", это гимн Панема – выдуманного антиутопического государства, в котором бедных молодых людей вынуждают убивать друг друга в рамках реалити-шоу.

Теги: сво, голодные игры, бюст, памятник, конфуз


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