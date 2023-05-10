10 Мая 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Членкор РАН заявил о катастрофе с учителями

В российских школах катастрофа с учителями. Их не хватает, их нагружают тем, что не имеет никакого отношения к образованию, а более половины из них пенсионеры и предпенсионеры. Во многих селах вообще нет учителей по многим предметам. Об этом рассказал на форуме "Народное образование" член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и популяризатор математики Алексей Савватеев.

Он отметил, что всего 13% учителей в России - это мужчины.

"Как вам это нравится насчет воспитания подрастающего поколения? А как вы прокормите семью на 26 тысяч в месяц? У нас завтра учителей не будет. Что происходит с зарплатами? Например, в Республике Алтай гарантировано 3460 рублей у месяц, а в Брянской области - 5207 рублей, в Тульской - 11 тысяч. Но есть прибавка. Кравцов говорит, что средняя зарплата педагога по России - 40 с лишним тысяч. Однако три четверти или четыре пятых этих денег вам гарантированно, только если вы выполняете весь этот хлам", - сказал Савватеев.

Он перечислил, что требуют от учителей. Это внедрение "иннновационных технологий", сбор согласий на обработку персональных данных, план работы по всем предметам и план воспитательной работы, ведение журнала. Также учитель ведет социальный паспорт класса, "Сетевой город", принимает все необходимые профилактические меры всех видов безопасности, организует и проводит мониторинг детей, обмен опытом, открытые мероприятия, субботники, прививки, медосмотры, готовит каждый урок, классный час, коллективное творческое дело, проекты на конкурс и... занимается самообразованием в свободное от всего этого время. То есть учителям просто мешают учить детей, нагружая неизвестно чем.

"Если учитель в Москве говорит: берите тесты из МЭШ и решайте, то этому учителю доплачивается некоторая заметная сумма денег. То есть за халтуру у нас платят деньги! Вот так сейчас устроено. Если вы настоящий учитель из прошлого, который умеет учить добросовестно и хорошо, то вы получаете мало, а если вы халтурщик, то вы получаете много! Вопрос Кравцову: почему это так?" - спросил Савватеев.

Реальный уровень выпускников сейчас - это 6-7 класс советской школы, считает он.

"Потому что ЕГЭ сдать на 50 баллов без проблем можно даже в 5 классе. Так устроен ЕГЭ", - подытожил эксперт, который предупреждает о катастрофических последствиях для страны.

Теги: школа, учителя


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