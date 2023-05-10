10 Мая 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: hc-avto.ru

ХК "Автомобилист" продлил контракт с нападающим Романцевым

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" заключил новый контракт с нападающим Данилом Романцевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, соглашение рассчитано еще на один сезон – до 30 апреля 2024 года. 29-летний игрок пополнил состав "Автомобилиста" в 2021 году. На его счету 112 матчей в КХЛ в составе уральской команды.

В минувшем сезоне Романцев принял участие в 73 встречах, включая плей-офф. В них он набрал 16 очков, забив 10 шайб и сделав 6 голевых передач, при показателе полезности +3. Также в активе форварда 50,9% выигранных вбрасываний, 44 блокшота и столько же силовых приемов.

Напомним, недавно состав ХК "Автомобилист" пополнил 29-летний российский центральный нападающий Алексей Бывальцев.

Теги: Романцев, нападающий, Автомобилист, контракт


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