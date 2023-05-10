В Кремле высказались о здоровье Лукашенко в День Победы: "Он был вместе с нами"

В Кремле прокомментировали краткость визита Александра Лукашенко в Москву в День Победы. Так, белорусский лидер пропустил завтрак у российского коллеги утром 9 мая. Вид Лукашенко во время официальных мероприятий, а также скорый отъезд породил слухи о здоровье президента.

"Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами. Он разделил с нами радость Дня Победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. У него были мероприятия, связанные с Днем Победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сообщалось, что после парада на Красной площади Лукашенко не пошел с другими главами государств пешком до Александровского сада, а поехал на электромобиле. Позже 9 мая Лукашенко принял участие в параде в Минске, но впервые за 29 лет не выступил с речью. Вместо него это сделал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.