10 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото:turbooks.ru

Генконсульство Германии в Екатеринбурге объявило о завершении приема заявок на национальную визу

В Генеральном консульстве Германии в Екатеринбурге больше не будут принимать документы на оформление и выдачу национальной визы. Об этом говорится на сайте представительства.

Начиная с 31 мая обработка всех заявлений будет осуществляться только в Москве. Это значит, что помимо Екатеринбурга подать документы также будет нельзя в консульстве в Калининграде, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

При этом визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, но сроки обработки значительно увеличатся. Причиной тому станут почтовые пересылки документов между регионами. Там также добавили, что с 1 июня вместо записи на прием для подачи документов, жителям Екатеринбурга придется внести себя в список ожидания через систему бронирования посольства.

Теги: Генконсульство, Германия, Екатеринбург, национальная виза


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