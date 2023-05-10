10 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/ost_ugra

В Нефтеюганске ветер отрывает металлические листы и опрокидывает дорожные знаки

В Нефтеюганске сильный штормовой ветер, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители города сообщают в социальных сетях, что ветер отрывает с крыш листы металлической кровли, опрокидывает дорожные знаки, поднимает вверх огромные металлические пластины. Сообщается о повреждении как минимум одного автомобиля.

В частности, видео разгула стихии опубликовано в telegram-канале "Осторожно | Югра".

"В 17-м микрорайоне летают огромные куски металла. Гигантские пластины откуда-то сорвало сильным ветром. Они приземлились возле подъезда, а потом полетели дальше. Как минимум, одна машина пострадала", - говорится в сообщении.


В районе Оленьего острова, в Нефтеюганске от сильного ветра рухнул столб с дорожными знаками.

В Нефтеюганске сильный ветер(2023)|Фото: t.me/ost_ugra

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут быть более 25 метров в секунду.

Теги: ветер, шторм, металлические листы, дорожный знак


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