Песков: Кремль не получал сообщений о попытках атаковать Москву 9 мая

Кремль не получал сообщений от правоохранительных органов о попытках атаковать Москву 9 мая.

"Не было никаких сообщений от наших правоохранителей на сей счет", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Между тем, Mash пишет, что 9 мая ВСУ безуспешно попытались атаковать Москву дроном UJ-22 Airborne. По информации Telegram-канала, беспилотник был сбит примерно в 175 километрах от столицы над селом Перемышль Калужской области.