10 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

На Белоярской АЭС заявили, что лесной пожар не угрожает станции

Пожарная обстановка вокруг Белоярской атомной электростанции находится под контролем.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АЭС, в районе расположения энергоблока №4 горит лесной массив Асбестовского лесничества, однако угрозы атомной станции этот пожар не представляет. Для защиты вокруг энергоблоков искусственно создана минерализованная полоса, которая полностью очищена от горючих материалов и вспахана до минерального слоя почвы, что препятствует распространению огня.

Также на пути пожара находится множество грунтовых и асфальтированных дорог, железнодорожные полотна, опаханные участки леса и ручьи. Кроме этого, физическая защита атомной станции устроена таким образом, что переход природного пожара на саму территорию Белоярской АЭС невозможен.

Обстановка возле станции находится под постоянным контролем автоматизированной системы раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель". Также спасатели регулярно патрулируют лес и осматривают территории. Силы и средства специальной пожарно-спасательной части №35 на всякий случай приведены в повышенную готовность.

Ранее сообщалось, что за минувшие выходные в Свердловской области было возбуждено более 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров.

Теги: лесной пожар, Белоярская АЭС, энергоблок


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