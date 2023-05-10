Shot: Украинские диверсанты вступили в бой с пограничниками в Курской области

В Курской области члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вступили в бой с российскими пограничниками, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, диверсанты подошли к границе недалеко от поселка Теткино. После короткой перестрелки группа отошла. Пострадавших нет.

В апреле в районе села Случовск Погарского района Брянской области пыталась прорваться украинская ДРГ в количестве 20 человек. Пограничники "нанесли огневое поражение" украинским диверсантам, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.