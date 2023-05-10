"Атомстройкомплекс" приступил к возведению новой улицы Водоемной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге "Атомстройкомплекс" приступил к возведению новой улицы Водоемной в микрорайоне Уктус, рядом со строящимся ЖК "Просторы".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, по проекту улица будет двухполосной, ширина каждой полосы составит 4 метра. С каждой стороны предусмотрены тротуары для пешеходов, а также велодорожки. Помимо улицы, в этом году также будут построены пешеходный мост через Исеть и очистные сооружения.

Сейчас на стройплощадке ведутся работы по устройству резервуара очистных сооружений и возведение стен для него. Здесь будет накапливаться вода и в дальнейшем уходить на очистку. Следующим этапом будут построены сами очистные сооружения – они тоже представляют собой резервуары, но с установленными фильтрами внутри. Помимо фильтрации, вода в них будет проходить ультрафиолетовое обеззараживание и только после него, уже очищенная, попадать в реку.

Строительство новой улицы Водоемной ведется в рамках муниципального контракта. Заказчиком является администрация Екатеринбурга. Согласно условиям контракта, завершить работы первого этапа "Атомстройкомплекс" должен в ноябре 2023 года.

Проектную документацию для строительства новой улицы компания разработала по своей инициативе и за свой счет – это позволило включить проект в программу финансирования и ускорить старт работ. Контракт на второй этап реализации проекта уже разыгран, этими работами также займется "Атомстройкомплекс". Сроки реализации второго этапа – конец ноября 2024 года, финансирование осуществляется за счет инфраструктурного кредита.