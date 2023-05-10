10 Мая 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

Принятая Концепция информационной безопасности детей обязывает родителей обеспечивать ее

Утвержденная недавно Концепция информационной безопасности детей в России предполагает ответственность и обязанность родителей в обеспечении информационной безопасности своих детей. На этот пункт обратили внимание в Родительской палате.
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В концепции отмечается, что только тесное сотрудничество всех участников медиаиндустрии позволит построить эффективную систему регулирования потребления информационной продукции, максимально безопасную для психического и физического развития и здоровья подрастающего поколения. То есть о зачистке разрушительного контента речь не идет. При этом среди приоритетных задач упоминается о "воспитании у детей толерантности". В прошлой концепции 2015 года в этом пункте говорилось о развитии "гендерной идентичности и формировании здоровых представлений о сексуальной жизни". Сейчас, правда, это убрано.

В документе говорится, что упор сделан на сорегулирование медиа и государства. Что под этим подразумевается, непонятно. Говорится о "повышении родительских компетенций в сфере безопасного поведения детей в информационном пространстве", "воспитании у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу", "формировании у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции", некоем сотрудничестве медиарынка и государства. Однако ни о каких конкретных механизмах обеспечения безопасности детей в сети не упоминается.

"Концепция в качестве решения проблемы предлагает изначально негодный продукт, и снова мы приходим к тому, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Наверное, так было бы правильнее назвать эту Концепцию…" - пишет председатель комитета по информационной безопасности семьи Родительской палаты Андрей Афанасьев.

Специалист в области искусственного интеллекта, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает этот подход в корне неверным. Интернет стал таким же обычным делом, как водопровод, и государство обязано сделать его базово безопасным, а не апеллировать к ответственности родителей, которые должны учить детей избегать токсичного контента, уверен эксперт.

Теги: дети, интернет, информационная базопасность


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