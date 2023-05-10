Путин снял запрет на прямые перелеты между Россией и Грузией

10 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О кремлевском символизме перед 9 Мая

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Путин снял запрет на прямые перелеты между Россией и Грузией

Владимир Путин своим указом снял ограничения на прямые перелеты между Россией и Грузией.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году после скандала, связанного с антироссийскими выступлениями в Тбилиси. Тогда решение прекратить полеты в Грузию приняли российские власти.

За восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией выступала правящая грузинская партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Против выступали оппозиционные силы и президент страны Саломе Зурабишвили. Последняя также лоббировала введение виз для россиян в ответ на визовый режим со стороны Москвы. Однако последний был также сегодня отменен указом президента России – теперь гражданам Грузии достаточно паспорта для посещения РФ.

Теги: грузия, авиасообщение, запрет, владимир путин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.05.2023 14:25 Мск Президент Грузии считает отмену Россией визового режима провокацией
Ранее 10.05.2023 13:30 Мск В АТОР сообщили, когда могут появиться первые туры в Грузию

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.05.2023 12:49 Мск Путин отменил визовый режим с Грузией

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети