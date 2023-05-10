Путин снял запрет на прямые перелеты между Россией и Грузией

Владимир Путин своим указом снял ограничения на прямые перелеты между Россией и Грузией.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2019 году после скандала, связанного с антироссийскими выступлениями в Тбилиси. Тогда решение прекратить полеты в Грузию приняли российские власти.

За восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией выступала правящая грузинская партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Против выступали оппозиционные силы и президент страны Саломе Зурабишвили. Последняя также лоббировала введение виз для россиян в ответ на визовый режим со стороны Москвы. Однако последний был также сегодня отменен указом президента России – теперь гражданам Грузии достаточно паспорта для посещения РФ.