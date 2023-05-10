10 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Путин отменил визовый режим с Грузией

Президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией. Теперь гражданам этой страны для въезда в Россию достаточно паспорта.

Документ опубликован на портале правовой информации. Новые правила начнут действовать с понедельника, 15 мая.

Напомним, в феврале грузинская партия "За Грузию" внесла в парламент страны резолюцию, призывающую сократить срок безвизового пребывания россиян на территории республики. Сейчас граждане РФ могут без визы – по заграничному паспорту – находиться в Грузии год, затем они должны выехать из страны, но буквально тут же могут въехать в нее снова и остаться еще на год.

Теги: Владимир Путин, Тбилиси, Грузия


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