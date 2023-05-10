Киев собирается устроить еще одно контрнаступление, если нынешнее провалится

Киев готов устроить еще одно контрнаступление, если анонсированное не удастся реализовать, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild.

"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению", - заявил Кулеба.

Весеннее контрнаступление ВСУ было неоднократно анонсировано как самим Киевом, так и Вашингтоном и другими западными государствами, поддерживающими Украину. Тем не менее, оформленного и явного контрнаступления так и не произошло.