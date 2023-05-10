Пермские общественники недовольны планами властей построить спорткомплекс вместо стадиона

В Перми инициативная группа микрорайона Островский выступает против ликвидации спортивного стадиона, на котором власти планируют разместить спорткомплекс с крытыми ледовыми аренами для фигурного катания и хоккея, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщила общественница Людмила Елтышева.

В начале мая на территории гимназии по периметру школьного стадиона были спилены все деревья.

"Чиновники из администрации Перми постоянно отчитываются перед депутатами Пермской городской думы о том, сколько новых скверов появится в городе, и сколько восстановлено. Не лучше ли привести в порядок существующий стадион, сделать его современным, чем уничтожать его?" - возмущается общественница.





Сообщается, что участок на территории гимназии был получен без проведения торгов, стройка признана приоритетным инвестпроектом, объект планируется реализовать с помощью механизма муниципально-частного партнерства. Жители района беспокоятся, что вместо заявленного проекта на территории стадиона появится что-то иное. Общественники направили обращения к депутатам, главе города Алексею Демкину и губернатору Дмитрию Махонину.

Детского омбудсмена Светлану Денисову общественники просят обратить внимание на нарушение прав детей на бесплатные и доступные занятия спортом.

В пресс-службе краевого правительства сообщают, что в Перми планируется построить новый спортивный комплекс "Факел" с крытыми ледовыми аренами. Инициатором проекта выступает ООО "Спортивный комплекс "Факел". Строительство ледовой арены признано приоритетным инвестиционным проектом.

Площадь нового спорткомплекса составит порядка 2,8 тыс. квадратных метров. Здесь планируется разместить большую и малую ледовые арены. Предполагается, что здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию. Построить ледовый комплекс планируется в конце 2024 года. Также инвестор планирует возвести открытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Объект будет расположен рядом со спорткомплексом "Ледовый" вблизи улицы Урожайная и шоссе Космонавтов. Там появятся спортивные площадки для занятий по футболу. Ожидается, что открытый комплекс начнет работу во втором квартале 2026 года. В строительство объектов компания намерена вложить 355 млн рублей.