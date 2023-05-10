Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в распоряжении главы государства, размещенном на портале правовой информации.

Представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году. В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант ДОВСЕ. Адаптированный договор не был ратифицирован ни одной из стран НАТО.

Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ. В ноябре 2014 года о "смерти" ДОВСЕ заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Тогда он добавил, что Москва не намерена к нему возвращаться.