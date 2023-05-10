"Бессмертный полк в небе", "Барсы", чествование героев СВО: в Югре масштабно отметили День Победы

В Югре масштабно отметили День Победы. Среди состоявшихся в округе мероприятий – "Бессмертный полк в небе", возложения цветов, авиашоу. Жители округа почтили ветеранов Великой Отечественной войны и их потомков, которые участвуют в специальной военной операции. О том, как прошел праздник, читайте в материале Накануне.RU.

Губернатор Югры Наталья Комарова в своем поздравлении с праздником отметила, что День Победы – надежда, уверенность в мирном будущем, в котором у людей есть возможность говорить на родном языке, жить, работать, воспитывать детей.

"Этот правильный, справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей, герои наших дней на передовой специальной военной операции", - сказала Комарова.

Губернатор Югры посетила Нижневартовск, где встретилась с пилотажной группой "Барсы" и дала старт акции "Бессмертный полк в небе Югры". Вместе с главой региона участие в мероприятии приняли лучшие юнармейцы Ханты-Мансийска, которые активно проявили себя в патриотическом движении, в общественной жизни города и округа.

""Бессмертный полк в небе Югры" – уже традиция. Акция проходит в нашем регионе и в стране уже в пятый раз. "Барсы" все это время остаются в небе с миссией пронести портреты героев над Югрой", - сказала Наталья Комарова.

Цель этой акции – сохранить историческую память об участниках Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов. Шесть самолетов Як и один Ан-2 с символикой "Бессмертного полка" пролетели в небе над Нижневартовском, Мегионом, Лангепасом, Сургутом, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском в пилотажных строях "звезда" и "пеленг", неся на своих бортах более двух тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. В конце Наталья Комарова вместе с юнармейцами совершила облет Нижневартовска на самолете Ан-2. В этом году к акции "Бессмертный полк в небе Югры" присоединились еще два региона страны – Московская и Новосибирская области.

В Сургуте, по данным мэрии, празднование дня Великой Победы в Сургуте началось 9 мая на Мемориале Славы, где почтили память погибших в боях сургутян. Во время церемонии глава сургутского благочиния Ханты-Мансийской епархии отец Антоний (Исаков) отметил, что День Победы навсегда останется самым главным праздником нашей страны.

"Мы заслужили это право миллионами жизней. Ведь когда-то наши отцы, деды, прадеды, мечтали о том, как будут строить мирную жизнь, растить детей, но, когда пришло время и призвала Отчизна, каждый из них встал на защиту своей Родины. И в наше время мы снова сталкиваемся с этим призывом. И мы верим, что наша страна имеет особую милость Божью – противостоять любому злу смело и отважно", - сказал священник.

Позже в городе около 300 автомобилей, 100 мотоциклов и скутеров составили автоколонну межмуниципального молодежного автопробега "Бессмертный автополк". В Нижневартовске празднование Дня Победы началось с выезда фронтовых бригад. Творческие коллективы Центра национальных культур организовали концерты под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

"Мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны и, конечно же, поддерживаем тех ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого мы организовали несколько акций, во время которых наши волонтеры могли отправить поздравления и слова поддержки бойцам", – сказала заместитель директора "Молодежного центра" Кристина Яворская.

Участникам СВО, погибшим во время выполнения поставленных задач, посвящен социально-культурный проект "Герои Отечества", реализуемый Дворцом культуры "Октябрь" при поддержке депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева. 9 мая экспозиция развернулась на интерактивной площадке в районе сквера Космонавтов. В организации выставки применены интерактивные технологии: с помощью QR-кода посетители могли узнать о жизненном и боевом пути героев. Кроме того, в городе на различных муниципальных площадках состоялись концерты и выставки.

В Ханты-Мансийске жители пришли в парк Победы, чтобы почтить память воинов, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, а также героев специальной военной операции. У Вечного огня Мемориала Славы была объявлена минута молчания, прозвучал троекратный залп, после состоялось возложение цветов к памятнику. В честь празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители и гости окружной столицы пробовали солдатскую кашу. В центральной части города работали четыре "Полевые кухни". Кроме того, у домов ветеранов Великой Отечественной войны состоялись традиционные выездные парады. В окружной столице работали 17 "фронтовых бригад", которые адресно поздравляли хантымансийцев с праздником Великой Победы. Солисты КДЦ "Октябрь" исполнили для тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда песни "Катюша", "День Победы", "Смуглянка".

В Югорске 9 мая музей под открытым небом "Суеват Пауль" собрал на празднике в честь Дня Победы представителей разных национальностей. Патриотические песни, стихи и национальные блюда ждали гостей мероприятия. Организовали также и национальные игры для детей. Также состоялся первый рейс "Автобуса Победы". Во время рейса пассажирам напомнили о событиях тех времен и рассказали о судьбах героев-освободителей. Около 80 югорчан смогли посмотреть на выставку "Стальное поколение" и познакомиться с героями войны. Можно было рассмотреть фотоколлажи "Связь времен", которые вызывают эффект исторического присутствия, перенося нас из сегодняшнего благополучного дня в суровые будни войны, а также коллекцию уникальных музейных предметов периода Великой Отечественной войны.