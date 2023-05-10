10 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

По лесным пожарам в Свердловской области возбуждено больше 20 уголовных дел

За минувшие выходные дни в Свердловской области было возбуждено более 20 уголовных дел по фактам лесных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, сотрудники госпожнадзора проводили усиленную работу по профилактике пожаров в жилом секторе и лесах. В составе патрульно-контрольных и других групп специалисты МЧС искали нарушителей правил пожарной безопасности и расследовали причины уже возникших возгораний.

Всего за эти выходные против таких нарушителей было составлено 205 административных протоколов. Также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований. А в рамках выяснения причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные сотрудниками госпожнадзора возбуждено 24 уголовных дела.

Напомним, ранее в областном ГУ МВД заявили, что новости о поджигателях лесов и их поимке являются "слухами и бредом". Между тем, в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу официально подтверждали, что в регионе орудуют поджигатели.

Теги: леса, дела, пожары, Свердловская область


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