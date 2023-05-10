Нефтепровод "Дружба" в Брянской области попал под обстрел

Нефтепровод "Дружба" в Брянской области попал под обстрел, сообщает Baza. Атака произошла 10 мая около пяти часов утра.

По информации Telegram-канала, удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов. На них обнаружили пробоины около 10 сантиметров. Утечек или возгорания не зафиксировано.

В марте сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали подстанцию рядом с нефтепроводом "Дружба" в Брянской области. Отмечалось, что это четвертая попытка Украины ударить по нефтепроводу за последние два дня.