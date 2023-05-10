На Среднем Урале будут проверять захламленность территорий для недопущения пожара

В Свердловской области начнут проверять захламленность территорий из-за риска возникновения пожара. Соответствующее поручение сегодня на заседании оперштаба дал глава региона Евгений Куйвашев.

"Проанализировать работу административных комиссий, глав муниципалитетов на предмет профилактики захламленности территорий сельхозпроизводителей, частников и домостроений", - говорится в сообщении.

Поручение дано Министерству общественной безопасности. Помимо этого, губернатор также возложил на Минтранс и профильные ведомства привлечение спецтехники для работы в болотистой и другой труднопроходимой местности.

Напомним, сегодня в регионе действует 57 пожаров на площади в 100 тыс. 33 га. 20 из них локализованы, но уже успели поразить огнем 23 тыс. 122 га земли. Продолжает гореть 76 тыс. 911 га земли. На тушение пожаров в Свердловской области отправили четыре вертолета МИ-8 и два самолета - ИЛ-76 и Бе-200.

В МВД новости о поджигателях лесов в Свердловской области и их поимке назвали "слухами и бредом".