Маск анонсировал аудио и видеозвонки в Twitter

Илон Маск анонсировал запуск аудио и видеозвонков в Twitter. Также в предстоящем обновлении будет расширен функционал приватных чатов. Например, в личной переписке пользователи смогут отвечать не только на самое последнее сообщение, а также смогут использовать любые эмоджи.

Также вводится шифрование приватных чатов. Администрация соцсети не будет иметь доступ к переписке. "Проверка на прочность заключается в том, что я не смог бы увидеть ваши личные сообщения, даже если бы к моей голове был приставлен пистолет", — написал Маск.

Владелец Twitter заявил, что в будущем планируется запустить функцию аудио и видеозвонков, чтобы пользователи могли общаться друг с другом из любой точки мира, при этом не сообщая своему визави номер телефона.