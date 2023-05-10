10 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Минздраве предложили передать часть врачебных обязанностей медсестрам

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, авторы документа предлагают передать медсестрам ряд важных задач участкового терапевта. Речь, в частности, идет про подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров.

Помимо этого, медсестрам предлагается разрешить самостоятельно проводить медосмотр и диспансерно наблюдать за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность и безопасность медикаментозных и немедикаментозных способов лечения, посещать маломобильных пациентов на дому, организовывать и проводить "школы здоровья".

Уточняется, что перераспределение обязанностей поможет повысить доступность медицинской помощи без потери качества работы, а также увеличит время врача на работу с пациентом.

Однако, согласно опросу сервиса "Актион Медицина", почти весь опрошенный средний медперсонал (90,6%) не одобряет инициативу Минздрава. Врачи в основном идею ведомства поддерживают — за нее выступили 62,3% опрошенных.

Ранее сообщалось, что Минздрав признал сокращение численности врачей в России. Обеспеченность врачебными кадрами в стране в 2022 году снизилась на 1,3%. Сейчас она составляет 37,2 врача на 10 тыс. населения.

По данным опроса "Медвестника" и компании RNC Pharma, треть врачей хотели бы уйти из госсектора, но их останавливает отсутствие достойных вариантов трудоустройства. Они называют основными причинами низкую зарплату и чрезмерную нагрузку.

Теги: врачи, медсестры, минздрав


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